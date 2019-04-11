​Сургутянин на Toyota протаранил забор

В среду, 10 апреля, в Сургуте на улице Глухова в ДТП пострадал 44-летний мужчина. По неустановленным причинам мужчина, управляя автомобилем Toyota, врезался в забор.

«Около 16.35 в Сургуте на улице Глухова водитель, мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем Toyota, по предварительным данным, допустил наезд на препятствие (забор). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры, не уточнив подробности.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.