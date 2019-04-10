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​Пассажиропоток аэропорта Сургута вырос на четыре процента

За первые три месяца 2019 года через воздушные ворота Сургута прошли 372 799 пассажиров. Пассажиропоток авиагавани вырос на 3,8 процента.

«Самый высокий рост пассажиропотока отмечен на внутренних авиалиниях. Количество выполняемых самолетовылетов составило 2 287 (+7,7%), из них 2180 вылетов по России (+9,2%). По сравнению с аналогичным показателем предыдущего года за первые три месяца число пассажиров на внутренних рейсах достигло 334 608, увеличившись на 5,3 процента. Рейтинг динамично развивающихся направлений возглавили Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Махачкала, Новосибирск», — рассказали в группе по связям с общественностью ОАО «Аэропорт Сургут».

При этом на международных воздушных линиях пассажиропоток сократился на 7,8 процента, составив 38 191 пассажир.

«Снижение пассажиропотока на международных направлениях обусловлено сокращением количества выполняемых рейсов. Спад пассажиропотока отмечен по направлениям в страны ближнего зарубежья (Худжанд, Баку, Бишкек). За январь-март 2019 г ода было выполнено 107 международных самолетовылетов, что на 16,4 процента меньше аналогичного периода за предыдущий год», — пояснили в компании.

В тройку лидеров по количеству перевезенных пассажиров вошли Utair (191 489 пассажиров, 51,37%), «Аэрофлот» (55 914 пассажиров, 15%) и «Победа» (24 610 пассажиров, 6,60%).


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Сегодня в 18:22, просмотров: 138, комментариев: 0


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