​В Сургуте разыскивают 46-летнего Юрия Тарасова, который пропал месяц назад

В Сургуте возбуждено уголовное дело о пропаже 46-летнего Юрия Тарасова. Мужчина 12 марта ушел из своего дома, расположенного в СНТ «Кедровый-16». До сих пор о его местоположении ничего не известно. При этом о намерениях уехать из города родственникам и знакомым он не сообщал.

«Всем, кто владеет информацией о местонахождении Тарасова Юрия Викторовича, об обстоятельствах его исчезновения, либо другой информацией, имеющей значение для следствия, просим позвонить по телефону: 8 (3467) 32-72-53 (отдел криминалистики следственного управления); 8-950-502-74-52 (дежурная служба следственного управления); 8 (3462) 76-16-24, 76-16-22 (УМВД России по г.Сургуту)», — попросили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Приметы пропавшего: на вид 45 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы прямые светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые, нос средний прямой.

Особые приметы: На нижней части подбородка имеется шрам размером 1,5 см.