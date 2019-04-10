Глава Сургута предложил обсудить в интернете проект нового сквера в центре города

В Сургуте началось обсуждение проектов для сквера около Дворца торжеств, к строительству которого планируют преступить через год.

На суд горожан представили два варианта эскизных проектов. Сбор предложений будет вестись до 23 апреля. Затем приступят к разработке проектной документации.

«Свои замечания и предложения вы можете отправить по электронной почте parki@admsurgut.ru или высказать по телефону: 8 (3462) 52-45-60 до 23 апреля. А ещё напишите их, пожалуйста, в комментариях к этому посту — мне важно ваше мнение!», — сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети. Там же опубликованы планы проектов.