​Главный следователь Югры проведет прием жителей Сургутского района

В четверг, 11 апреля, исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Югре Дмитрий Шерман проведет прием граждан Сургутского района. Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Сургут, ул. Островского, д. 47, каб. 209 б.

«На прием к полковнику юстиции можно обратиться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, с жалобами на действия и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления по округу, а также по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации. На личном приеме необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность», — сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

По вопросам приема обращаться по телефонам: г. Сургут (3462) 35-36-65, в аппарате следственного управления: (3467) 32-82-15, 32-82-00.