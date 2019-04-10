​Сургутян приглашают поддержать проект «Музей под открытым небом» на федеральном конкурсе

Сургутский проект «Музей под открытым небом» стал участником конкурса «100 городских лидеров». Горожан приглашают поддержать инициативу, голосуя по ссылке до 15 апреля через аккаунты в соцсетях или указав адрес электронной почты.

В российском конкурсе будут отобраны 20 лучших проектов, которые включат в совместную работу с сообществом «100 городских лидеров» и получат помощь экспертов, а также возможность использовать краудсорсинговую платформу www.100gorodov.ru для поиска решений и продвижения идей.

Создатели местного проекта отмечают, что главная цель инициативы — сделать Сургут эстетически привлекательным городом для жителей всех возрастов. «Благодаря вашей поддержке, лучшие художники города превратят его стены в сказку, распишут живописными картинами, которые будут ежедневно радовать горожан», — заявляют организаторы.