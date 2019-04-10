​В Лянторе юноши в медицинских масках украли терминал из торгового центра

Полицейские Сургутского района задержали трех юношей, подозреваемых в краже терминала из торгового центра.

В полицию обратился работник организации операционной работы с платежными терминалами, который приехал в торговый центр проверить работу аппарата, но не обнаружил его на месте.

«При просмотре видеонаблюдения сотрудниками полиции была установлена автомашина, на которой вывезли терминал. В Лянторе был объявлен план «Перехват», ориентирован личный состав ОМВД России по Сургутскому району на задержание данной автомашины и лиц, причастных к совершению преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались юноши 1996, 2000 и 2001 годов рождения. Как выяснилось, несовершеннолетний все заранее продумал и предложил своим друзьям таким образом обогатиться, они, надев медицинские маски, вошли в торговый центр, и похитили терминал, после чего отвезли его к несовершеннолетнему домой, и вскрыли, забрав находящиеся в нем 18 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе районной полиции.

Утром молодые люди пытались похитить еще и игровой автомат, но их спугнула хозяйка магазина. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Они находятся под подпиской о невыезде.