Экс-главу Сургута Дмитрия Попова в суде будет защищать бывший чиновник, выигравший дело у администрации города

Бывшего главу Сургута Дмитрия Попова в суде по «песочному делу» будет защищать Владимир Яремаченко, который несколько лет назад возглавлял контрольное управление городской администрации. В 2017 году он выиграл у городской администрации суд по делу о своем незаконном увольнении. Тогда главу Сургута Вадима Шувалова обязали восстановить своего бывшего коллегу в должности и выплатить компенсацию. О своем участии в деле экс-главы Сургута Яремаченко рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС.

«Да, я явлюсь адвокатом-защитником по этому делу. Подробностей пока сообщать не могу, судебные разбирательства по делу еще не начались. Мы сейчас работаем над выстраиванием линии защиты», – объяснил Владимир Яремаченко.

Напоминаем, что уголовное дело в отношении главы Сургута Дмитрия Попова завели в 2016 году. Тогда у правоохранительных органов возникло подозрение, что мэр подписал невыгодную сделку по продаже песка на 140 миллионов рублей. Эта сумма нужна была для выплаты зарплаты сотрудникам совхоза «Северное» перед Новым годом. Следователи посчитали, что своими действиями Дмитрий Попов нанес бюджету города ущерб.

Сам Попов уверяет, что продать песок дороже было невозможно из-за его низкого качества, а деньги требовались срочно, так как невыплата зарплаты сотрудникам «Северное» грозила уголовным делом.

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