​На День города в Сургут приедет Денис Майданов

12 июня, в День города для сургутян выступит певец Денис Майданов. Эту информацию СИА-ПРЕСС подтвердили в городской администрации.

В последний раз сургутские поклонники артиста могли насладиться его живым выступлением в 2017 году, когда он приезжал на День нефтяника в Лянтор.

Напоминаем, что в этом году Сургуту исполняется 425 лет. Программа юбилея пока готовится, на данный момент известно, что на праздновании помимо Майданова выступит танцующий оркестр Александра Павлова «Уралбэнд» (г. Екатеринбург).

По предварительной информации основной площадкой юбилея станет территория рядом с памятником основателям Сургута.