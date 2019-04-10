​Следователи отказались возбуждать уголовное дело после заявлений о пытках сургутского бизнесмена при задержании

Сургутские следователи не будут возбуждать уголовное дело о применении силы к бизнесмену Петру Банчу при задержании, так как доводы, изложенные в заявлении его родственников, не подтвердились. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«По заявлению о применении силы сотрудниками ОМОНа к Банчу П., обвиняемому органами следствия УМВД России по ХМАО-Югре в вымогательстве и разбойном нападении, следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проведена процессуальная проверка. Доводы, изложенные в заявлении не нашли своего подтверждения. По результатам проверки вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.

Ранее адвокат бизнесмена Владислав Колесников рассказал ИА СИА-ПРЕСС, что, со слов его доверителя, ему известно, что его клиента сутки пытали с применением шокера и других спецсредств. В пресс-службе окружного управления Росгвардии по Югре сообщили, что в адрес ведомства «жалоб от граждан по этому поводу не поступало».

Петр Банчу был задержан 27 февраля. Его обвиняют в вымогательстве и разбойном нападении. Родственники бизнесмена считают, что в его действиях нет уголовного преступления, а «налицо гражданско-правовые отношения» между предпринимателем и арендатором его гаража.

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