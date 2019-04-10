​Сургутский проект «Музей под открытым небом» в финале федерального конкурса «100 городских лидеров»

Сургутский проект «Музей под открытым небом» прошел в финал федерального конкурса «100 городских лидеров», где поборется с проектами из Кургана, Хабаровска, Махачкалы, Подольска и других городов.

«Заявки отправили несколько сотен команд, а финалистов было всего 26. Поэтому кроме основного потока, мы решили запустить второй онлайн-акселератор на нашей крауд-платформе, чтобы поддержать больше инициатив со всей страны», – сообщает пресс-служба конкурса.

Автором проекта является АНО «Интеллектуальны клуб». Они предлагают провести конкурс детских рисунков, а лучшие работы отразить на стенах города. Также для детей будут проведены мастер-классы по рисованию и занятия по изучению быта и культуры коренных народов Севера.

Лучших будут выбирать посредством онлайн-голосования. Самый популярный проект совместно с тем, что были отобраны ранее, сможет использовать краудсорсинговую платформу www.100gorodov.ru для продвижения своих идей.

Отдать свой голос можно на сайте community.100gorodov.ru до 15 апреля.