​В Сургуте на кладбище нашли куклу с фотографией девушки

Сургутянка рассказала в Instagram о необычной находке на городском кладбище. Она пришла убраться на могилке у своей бабушки и обнаружила там куклу, к которой была пришита фотография девушки.

В комментариях пользователи соцсети посоветовали не прикасаться к кукле руками, взять ее какой-нибудь палкой или лопатой и сжечь. Некоторые предположили, что таким образом на девушку хотели наслать порчу, другие же заявили, что ее хотели приворожить.

Однако большинство просто посмеялось над ситуацией, заявив, что не верят в подобные махинации.