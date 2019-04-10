​Активисты Сургута, требующие восстановить исключенных участников жилищной программы для молодых семей, встретились с заместителем губернатора

Во вторник, 9 апреля, заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев провел вторую встречу с представителями общественной организации «Сургут для детей». На мероприятии обсуждались два вопроса из пяти, обозначенных в резолюции активистов. Общественники состоявшейся беседой остались довольны и рассчитывают на позитивные изменения.

«На повестку были вынесены два вопроса. Обсудили ситуацию с участниками с которых требуют компенсацию процентной ставки, а также вопросы по подпрограмме «36+» программы «Доступное жилье для молодых семей». На этот раз встреча была плодотворна, — рассказала ИА СИА-ПРЕСС представитель организации Олеся Киканян. — По первому вопросу вынесено предложение по разработке директивы на уровне правительства для Агентства ипотечного кредитования. Это позволит законным путем отойти от практики взыскивания компенсации процентной ставки. Этот документ должен учесть и тех, кого ждут суды, и тех кто проиграл в первой, второй инстанциях. Вопрос будет решен в течение двух месяцев. По второму вопросу правительство округа работает над праздничной выплатой в честь Года семьи. Туда попадут 1 200 семей, имеющих жилье по программе и один из статусов: многодетность, особенный ребенок или потеря кормильца. При этом, возможно, в выплату войдут семьи матерей одиночек. По семьям, которые так и не приобрели жилье, будут решать по существу наличия проблемы у таких семей. Все эти семьи, возможно, получат праздничную выплату уже в этом году. Сумма выплаты , как и сама выплата находятся на стадии разработки».

Следующая встреча с заместителем губернатора состоится примерно через месяц. На ней планируется обсудить другие вопросы резолюции, среди которых льготы для участников жилищной программы, достигших возраста 36 лет, а также отмена ценза оседлости, обозначенного в подпрограмме «36+».

Стоит отметить, что представители организации «Сургут для детей» провели пять массовых и более 30 одиночных пикетов, чтобы привлечь внимание к проблемам семей с детьми в округе.

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