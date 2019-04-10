​Названа причина пожара в Сургуте, в котором пострадали два человека

Пожар в квартире пятиэтажного дома №13 на улице 50 лет ВЛКСМ в Сургуте произошел из-за неосторожности при курении. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Сообщение о возгорании поступило в 21.05 вторника, 9 апреля. На месте происшествия работали три пожарных расчета. К моменту прибытия первых подразделений из окна квартиры валил густой темный дым. Полностью ликвидировать огонь удалось за полчаса. Огнем уничтожена комната на площади 20 «квадратов», двухкомнатная квартира закопчена, также залиты водой квартиры на нижних этажах.

«Пострадали на пожаре два человека. Хозяин квартиры, мужчина 1972 года рождения, госпитализирован с ожогами. Женщина 1982 года рождения — с отравлением угарным газом. Ущерб от пожара, по предварительным данным, составил около 300 тысяч рублей. Спасено материальных ценностей на 700 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Всего в Сургуте за прошедшие сутки произошло семь пожаров. Вечером горел вагончик на улице Ивана Кайдалова. К моменту прибытия пожарных подразделений, строение было полностью охвачено огнем. Потушить его удалось за полчаса. В результате этого происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее по теме:

В Сургуте на улице 50 лет ВЛКСМ произошел пожар. Сгорела квартира