Администрация Сургута отремонтирует городской краеведческий музей, чтобы исполнить решение суда

Власти Сургута вновь собираются провести ремонт краеведческого музея в рамках программы создания доступной среды для маломобильных граждан. Об этом стало известно во время заседания комитета по социальной политике сургутской думы. На ремонт планируют потратить 14 миллионов рублей, которые включат в дополнительные потребности бюджета.

Год назад администрация города уже заключила контракт на ремонт краеведческого музея на сумму 12 миллионов рублей, однако он был расторгнут в июне из-за необходимости скорректировать проектно-сметную документацию. Сейчас власти города объявили открытый конкурс на внесение изменений в документы. На это в администрации готовы потратить 359 тысяч рублей. Работы по корректировке документации должны быть завершены в сентябре.

Власти города обязаны обеспечить доступную среду для маломобильных в музее из-за судебного решения, объясняет председатель комитета культуры и туризма сургутской администрации Владимир Фризен.

«В 2017 году был суд, который обязал нас обеспечить доступность для маломобильных граждан в срок до 2018 года. Мы смогли добиться перенесения сроков и что-то в музее сделать сами за счет дохода, который приносит музей. Но это мелкие вещи: тактильные таблички, дополнительные кресла. Сейчас нам нужно провести крупные строительные работы. Сделать нужно все в этом году», – отметил Владимир Фризен.