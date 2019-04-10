​В Сургуте в 2019 году расселят ветхий дом в одном из старейших районов города

В этом году в Сургуте будет расселен ветхий дом по улице Артема, 1. Об этом на портале «Твой Сургут» сообщила начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента городского хозяйства Елена Абросимова в ответе на обращение одной из жительниц двухэтажки.

«Полный список домов, которые будут расселены в 2019 году в Сургуте, будет утвержден к концу месяца. Пока имеется только решение комиссии. Артема, 1, однозначно на 2019 год», — рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС Абросимова.