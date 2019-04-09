​В Сургуте установят громкоговорители за 4 млн рублей

В Сургуте на пяти участках трех центральных улиц установят громкоговорители. Соответствующую закупку на сумму четыре млн рублей провело учреждение Городская дирекция культурных программ. Репродукторы появятся в ближайшем месяце на улицах Ленина, Энгельса и Гагарина.

По словам сотрудников дирекции, решение о приобретении и установке техники принимали в администрации Сургута. «Специалисты администрации пришли к выводу, что необходимо обновить систему звукоречевой трансляции при проведении городских мероприятий. Громкоговорители будут устанавливать в два этапа — на улице Ленина перед первомайской демонстрацией, а на Энгельса и Гагарина до Дня Победы, —

пояснил корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС специалист городской дирекции. — Раньше в городе какие-то репродукторы были установлены, но они устарели».

Также в учреждении отметили, что подрядчик окончит монтаж ретрансляторов в первой зоне до 30 апреля, во второй — до 6 мая.