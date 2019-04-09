Жильцы 40 мкр Сургута просят чиновников установить им знаки одностороннего движения во дворе

Жительница 40 мкр города (ЖК «Парковый») Елена Аскерова попросила чиновников через портал «Твой Сургут» установить в их дворах знаки одностороннего движения.

«Жильцы данного микрорайона уже несколько лет назад поняли, что по-другому в наших дворах не разъехаться. Но в нашем районе расположены школа и детский сад. Попасть домой вечером и выехать со двора утром очень проблематично, потому что родители, которые привозят своих детей, двигаются так как им удобно, — пишет сургутянка. — Знаем, что сейчас уже во многих дворах города вводится данная практика. Очень просим уделить внимание и нашему микрорайону».

Начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского хозяйства Анна Парфенова ответила горожанке, что вопрос по установке дорожных знаков в ЖК «Парковый» будет включен в проект плана мероприятий по обеспечению безопасного пешеходного движения к образовательным учреждениям.

«Выполнение работ будет осуществляться в соответствии с очередностью постановки вопроса в проект плана и достаточного бюджетного финансирования, предусмотренного на реализацию указанных мероприятий на очередной финансовый год», — сообщила чиновница.

Кстати, еще в 2016 году жители ЖК «Парковый» имели возможность получить желаемое одностороннее движение. Такой вариант был предложен им для разрешения конфликта с застройщиком комплекса. Напомним, тогда Сибпромстрой объявил о грядущем повышении стоимости аренды места в паркинге с трех с половиной тысяч до пяти тысяч рублей в месяц. В ответ возмущенные жители микрорайона устроили своеобразный флешмоб: несколько десятков человек на машинах на несколько часов «закупорили» двор, устроив настоящий показательный транспортный коллапс. Однако дальше рассмотрения вариантов дело так и не пошло.

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