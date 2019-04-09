В Сургуте отремонтируют дорогу рядом с ГИБДД, чтобы машины больше не обрызгивали пешеходов

Этим летом в Сургуте отремонтируют участок дороги (от ГИБДД до Сургутской торгово-промышленной палаты), чтобы автомобилисты больше не могли обрызгать пешеходов, идущих по тротуару.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Андрей Байков в своем ответе на жалобу на портале «Твой Сургут».

Проблема неудобного устройства тротуара, которая не первый год волнует горожан в мокрое время года, была вновь поднята сургутянкой Еленой Ивановой. «Он находится очень близко к дороге. Весной и осенью, проезжая по лужам, машины обливают пешеходов с ног до головы, потому что там и увернуться никак и нет путей обхода. Поставьте ограждения, придумайте что-нибудь, чтобы мы могли спокойно ходить по этому тротуару, — написала горожанка. — Вчера меня облила машина, и я вся грязная и мокрая в таком виде вынуждена была добираться домой».

Администрация в курсе проблемы. «Все дело в том, что тротуар переносить банально некуда: за ним коридор инженерных сетей, а потом границы улицы и застройки микрорайона 20А», — пояснил чиновник, пообещав, что этим летом будет «ликвидирована колея, в которой скапливается вода, которая потом вылетает из-под колес автомобилей». При замене дорожного покрытия воду попытаются отвести в существующий колодец ливневой канализации.