​Пьяный житель Угута открыл стрельбу из ружья посреди улицы

В поселке Угут задержан 54-летний местный житель. Мужчина выпил лишнего и начал палить из охотничьего ружья посреди улицы. В полицию обратилась 26-летняя девушка, сообщившая, что слышит хлопки.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства сотрудниками полиции был задержан мужчина 1965 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрелы из охотничьего ружья. Полицейскими были изъяты три гильзы», — рассказали в пресс-службе ОМВД Сургутского района.

Мужчине грозит наказание сразу по двум уголовным статьям — за хулиганство и незаконное хранение оружия. Кроме того, он оштрафован за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Дожидаться суда стрелок будет под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.