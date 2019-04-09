​Специалисты Югорского фонда капремонта проведут встречи в Сургуте

В Сургуте 18 апреля пройдет выездной прием граждан со специалистами Югорского фонда капремонта многоквартирных домов. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе регионального оператора.
Сотрудники фонда проведут встречи с 10.00 до 18.00 по двум адресам: Ленина 49 и Мелик-Карамова 74А. Во время приема сургутяне смогут задать интересующие вопросы, касающиеся начислений, оплаты, взносов, недоставки квитанций.
Отметим, встречи с представителями Югорского фонда проходят в Сургуте дважды в месяц. Во время предыдущего визита специалистов 4 апреля за консультацией обратились 45 горожан.
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VII фестиваль «Зеленый шум» снова в Сургуте. Президент фестиваля Екатерина Мечетина и дирижер Московской филармонии Алексей Рубин // ONLINE 10 апреля в 12:00