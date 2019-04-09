​В Сургуте накрыли лабораторию по изготовлению наркотиков

В Сургуте в гаражном кооперативе накрыли лабораторию по изготовлению наркотиков. В гараже, который арендовали злоумышленники у местного жителя, правоохранители нашли коробки с химическими реагентами и медикаментами, а также прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ общей массой более 637 граммов.

В пресс-службе УМВД Югры ИА СИА-ПРЕСС рассказали, что лабораторию обнаружили во время спецоперации, которую провели оперативники окружного управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецподразделения полиции «Гром». В гаражном кооперативе задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и прекурсоров наркотических средств. При себе у них обнаружили по четыре полимерных пакета с синтетическим наркотиком общей массой более 127 граммов.

«Мужчины 1988 и 1989 годов рождения пояснили, что изъятые прекурсоры использовались для изготовления наркотиков, реализация которых осуществлялась через так называемые тайники «закладки». Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в указанном гараже сотрудники полиции изъяли полимерный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно результатам экспертизы данное вещество общей массой более 3924 граммов является синтетическим наркотическим средством, готовым для дальнейшего сбыта», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемые заключены под стражу.