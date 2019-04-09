​28-летний житель Лянтора сообщил о готовящемся теракте в одном из образовательных учреждений города

28-летний житель Лянтора стал фигурантом уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ночью в воскресенье, 7 апреля, он позвонил по телефону «112» и сообщил о якобы имеющей место угрозе одному из образовательных учреждений города.

На месте происшествия работали экстренные службы. Проведенная комплексная проверка информацию не подтвердила. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Действующим законодательством Российской Федерации за заведомо ложные сообщения о правонарушениях и преступлениях предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, которая наступает при достижении гражданином 14-летнего возраста», — напомнили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.