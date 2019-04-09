16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,7988   EUR  71,5631  

​В Сургуте может появиться представительство Югорского фонда капремонта

Открытие офиса в городе обсуждают с правительством округа и в самом фонде

В Сургуте могут открыть постоянное представительство Югорского фонда капитального ремонта — однако о конкретных сроках в данный момент речи не идет. В пресс-службе регионального оператора в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС подчеркнули, что специалисты фонда понимают необходимость создания офиса в городе, однако решение принимает учредитель — правительство Югры.

«Если будет финансирование, первый город, где мы откроем представительство — конечно, Сургут. Но об экономической составляющей вопроса однозначно сказать сложно — стоимость открытия отделения зависит от того, где расположится офис, сколько там будет сотрудников и рабочих дней, — пояснил корреспонденту СИА-ПРЕСС специалист пресс-службы Югорского фонда Александр Беляев. — На данный момент мы планируем по-прежнему дважды в месяц отправлять по два сотрудника в Сургут на приемы к гражданам».

По словам пресс-секретаря, в фонде часто обсуждается открытие офиса в крупнейшем городе Югры, или хотя бы размещение представителя в сургутском МФЦ, но дело не пошло дальше разговоров.

«В окружном бюджете на этот год не заложено средств на данные цели, но однозначно сказать, что дополнительного финансирования не будет — нельзя», — добавил специалист.

В соцсетях горожане часто задают вопрос о возможном открытии офиса. Кроме того, на портале «ТвойСургут» администрации города поступило предложение о создании отделения фонда. В ответ на обращения начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского хозяйства мэрии Анна Парфенова пояснила, что глава города Вадим Шувалов направил письмо в окружное правительство о рассмотрении возможности создания в Сургуте территориального отдела Югорского фонда капитального ремонта, оказывающего консультации на постоянной основе. «Иные полномочия у органа местного самоуправления отсутствуют», — отмечается в ответе администрации.

В разговоре с корреспондентом нашего издания специалист пресс-службы регионального оператора заметил, что ажиотаж на встречах с представителями фонда у сургутян — непостоянный. «В прошлый раз, 4 апреля, в Сургуте консультацию посетили всего 45 человек, а иногда бывает и 150 встреч, — заявил Беляев. — Возможно, заинтересованность зависит от начислений — в прошлом месяц произошла системная ошибка, и даже руководитель фонда извинялся за нее. Людям насчитались лишние деньги — но в последующем месяце сделали перерасчет».

Отметим, на территории округа работает только два постоянных офиса Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов — в Ханты-Мансийске и Нижневартовске (последний открылся месяц назад). По словам сотрудников, выбор места для создания постоянного отделения был связан с экономией — транспортировка специалистов для выездных встреч была дорогостоящей для бюджета региона. Кстати, в Нижневартовске для работы фонда муниципалитет выделил помещение.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

09 апреля в 07:45, просмотров: 1204, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Моби
не нравится
09 апреля в 09:46
Как люди не поймут, что расходы на отделение будут включены в их же взносы? Подобные организации наоборот должны экономить на всем.
Повторюсь - проще наладить работу сайта и горячей линии. Зачем эти личные приемы? По телефону нельзя всё обьяснить?
Albert Leonov Моби
не нравится
09 апреля в 10:18
Как же теплые места для родственников и прочих личностей?
Flyer
не нравится
09 апреля в 15:05
А изначально нельзя было головной офис в Сургуте разместить, а не в царском селе?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Какие на самом деле россияне: любят ли власть, помнят ли Крым, что выберут между деньгами и свободой

​Какие на самом деле россияне: любят ли власть, помнят ли Крым, что выберут между деньгами и свободой
Рассказываем о масштабных сдвигах в массовом сознании наших соотечественников
Дмитрий Щеглов Сегодня в 17:46
353 10
​На пути к полумиллионнику

​На пути к полумиллионнику
По моему расчету к 2035 году численность трудоспособного населения вырастет больше чем на 60 тысяч человек. Где взять новые рабочие места?
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута Сегодня в 14:23
500 8
​Жалкое зрелище

​Жалкое зрелище

Начинаются подсчеты «чего Грузия потеряет от разрыва с нами отношений». То есть, вы не собираетесь разрывать отношения? Граждане великой страны подсчитывают убытки какого-то жалкого колхоза – бутылки с вином пересчитывают
Елена Курилова, сургутянка Сегодня в 11:20
629 11
​Снизить этажность домов в Сургуте? Легко!

​Снизить этажность домов в Сургуте? Легко!
Предлагаю при ближайшем рассмотрении вопроса об изменении правил землепользования и застройки внести правки — чтобы в Сургуте в принципе нельзя было строить дома выше 12 этажей
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 10:43
465 3
Где в Сургуте принимают гуманитарную помощь для нуждающихся?

Где в Сургуте принимают гуманитарную помощь для нуждающихся?

Публикуем список действующих пунктов приема
Сергей Большов Сегодня в 09:54
358 0
​Закон и порядок-1. Охота на лосося

​Закон и порядок-1. Охота на лосося
Новый закон подвергает смертельному риску всю хрупкую речную экосистему. Ну а поскольку все экосистемы тесно связаны друг с другом – то, по цепочке, весь экологический каркас России.
Олег Владимиров Сегодня в 09:41
327 0
В Сургуте будут строить новую школу по концессии. Рассказываем, как подрядчик собирается на ней заработать, и как вообще можно получить прибыль по концессии

В Сургуте будут строить новую школу по концессии. Рассказываем, как подрядчик собирается на ней заработать, и как вообще можно получить прибыль по концессии
Артем Мазнев 09 июля в 17:31
824 1
​Очень странная политика

​Очень странная политика
Плюнь в русского туриста, он утрется и пойдет кушать сациви. Харчки ему что божья роса – «Путин и политика одно, а люди другое», – счастливо лопочет он
Елена Курилова, сургутянка 09 июля в 15:49
943 13
​В Сургуте общественники строят центр помощи безнадзорным животным и приют. Кто это делает, зачем, и как помочь

​В Сургуте общественники строят центр помощи безнадзорным животным и приют. Кто это делает, зачем, и как помочь
Анастасия Айджанова, Карина Дроздецкая 09 июля в 12:37
731 2
Могут ли соседи держать дома змею?

Могут ли соседи держать дома змею?
Зависит от того, ядовитая она или нет, а также от времени ее приобретения
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 09 июля в 11:47
491 6
Возможность поступления в старшую школу будет предоставлена всем девятиклассникам

Возможность поступления в старшую школу будет предоставлена всем девятиклассникам
Анна Томазова, директор департамента образования Сургута 09 июля в 09:08
497 0
​Где в Югре можно купаться? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​Где в Югре можно купаться? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
В 2019 году МЧС одобрило 16 пляжей в разных районах округа. Больше всего повезло Нижневартовску и Кондинскому району
Лилия Сулейманова 08 июля в 15:29
712 1
Это не граждане мудаки

Это не граждане мудаки
Дело не только в несознательных автомобилистах, которые, без сомнения, не полезли бы ставить свои авто на обустроенные и огороженные газоны, сшибая бампером металлические ограждения, да еще и при наличии обустроенных стояночных мест
Сергей Бражников, сургутянин 08 июля в 15:05
1143 33
Михаил Леонтьев: «Я радуюсь, когда кто-то аплодирует между частями симфонии. Потому что это значит, что к нам пришел новый слушатель»

Михаил Леонтьев: «Я радуюсь, когда кто-то аплодирует между частями симфонии. Потому что это значит, что к нам пришел новый слушатель»
Анастасия Семихатских 08 июля в 14:18
722 3
Отличный субботник в сквере Геологоразведчиков // ФОТО

Отличный субботник в сквере Геологоразведчиков // ФОТО
Еще один важный итог субботника – идея дать имя нашему скверу в честь первого градоначальника Сургута – Петра Александровича Мунарева. Что скажете?
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 08 июля в 12:04
1012 24
Варламов и война цветов

Варламов и война цветов
Прогуляться по проспекту Ленина не вдоль панелек с халабудными магазинчиками, а увидеть петербургскую Гороховую или римскую Кола де Рензо у себя в Сургуте
Сергей Антонов, сургутянин 08 июля в 11:03
546 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика