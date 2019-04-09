​В Сургуте может появиться представительство Югорского фонда капремонта

В Сургуте могут открыть постоянное представительство Югорского фонда капитального ремонта — однако о конкретных сроках в данный момент речи не идет. В пресс-службе регионального оператора в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС подчеркнули, что специалисты фонда понимают необходимость создания офиса в городе, однако решение принимает учредитель — правительство Югры.

«Если будет финансирование, первый город, где мы откроем представительство — конечно, Сургут. Но об экономической составляющей вопроса однозначно сказать сложно — стоимость открытия отделения зависит от того, где расположится офис, сколько там будет сотрудников и рабочих дней, — пояснил корреспонденту СИА-ПРЕСС специалист пресс-службы Югорского фонда Александр Беляев. — На данный момент мы планируем по-прежнему дважды в месяц отправлять по два сотрудника в Сургут на приемы к гражданам».

По словам пресс-секретаря, в фонде часто обсуждается открытие офиса в крупнейшем городе Югры, или хотя бы размещение представителя в сургутском МФЦ, но дело не пошло дальше разговоров.

«В окружном бюджете на этот год не заложено средств на данные цели, но однозначно сказать, что дополнительного финансирования не будет — нельзя», — добавил специалист.

В соцсетях горожане часто задают вопрос о возможном открытии офиса. Кроме того, на портале «ТвойСургут» администрации города поступило предложение о создании отделения фонда. В ответ на обращения начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского хозяйства мэрии Анна Парфенова пояснила, что глава города Вадим Шувалов направил письмо в окружное правительство о рассмотрении возможности создания в Сургуте территориального отдела Югорского фонда капитального ремонта, оказывающего консультации на постоянной основе. «Иные полномочия у органа местного самоуправления отсутствуют», — отмечается в ответе администрации.

В разговоре с корреспондентом нашего издания специалист пресс-службы регионального оператора заметил, что ажиотаж на встречах с представителями фонда у сургутян — непостоянный. «В прошлый раз, 4 апреля, в Сургуте консультацию посетили всего 45 человек, а иногда бывает и 150 встреч, — заявил Беляев. — Возможно, заинтересованность зависит от начислений — в прошлом месяц произошла системная ошибка, и даже руководитель фонда извинялся за нее. Людям насчитались лишние деньги — но в последующем месяце сделали перерасчет».

Отметим, на территории округа работает только два постоянных офиса Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов — в Ханты-Мансийске и Нижневартовске (последний открылся месяц назад). По словам сотрудников, выбор места для создания постоянного отделения был связан с экономией — транспортировка специалистов для выездных встреч была дорогостоящей для бюджета региона. Кстати, в Нижневартовске для работы фонда муниципалитет выделил помещение.