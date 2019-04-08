​8-летнего мальчика, сбитого на улице Мелик-Карамова в Сургуте, перевели из реанимации в отделение

Восьмилетнего школьника, которого сбил летевший на «красный» ВАЗ на улице Мелик-Карамова в Сургуте, перевели из реанимации Сургутской травматологической больницы в отделение. Об этом сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети.

«Судя по всему, ребёнок в сознании. Пока подробности о его состоянии не сообщают никому, кроме родственников. Смею надеяться, что его жизни ничего не угрожает, и желаю ему скорейшего выздоровления! Виновником ДТП, водителем ВАЗ-2114, проехавшем на красный, занимается полиция. Я держу это дело на контроле», — сообщил градоначальник.

Авария произошла около 11.00 в субботу, 6 апреля. Водитель ВАЗ-2114 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка.