​В Сургуте за год квадратный метр на «вторичке» подорожал на восемь процентов

В Сургуте стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла на 7,7 процента и по данным на март составила 76 919 рублей. С такими показателями экономическая столица Югры заняла 30 место в рейтинге крупных городов России по динамике цен на вторичные квартиры, составленном аналитиками Domofond.ru.

Нижневартовск занял в списке 43 место. Здесь цена на «квадрат» выросла на 6,1 процента — до 59 331 рубля.

В России «вторичка» подорожала на 8,8 проуента. Рекордсменами стали Казань (+ 17,2%), Сочи (14,9%) и Санкт-Петербург ( 13,7%). Минимальный рост наблюдается в Челябинске и Владикавказе ( 1,1%). Снизились цены только в Нижнем Тагиле — на 0,1 процента.

В Москве цена на «квадрат» выросла на десять процентов. Столица заняла 18 место в списке. Однако по дороговизне квадратного метра на «вторичке» она занимает первое место — 211 017 рублей за «квадрат».