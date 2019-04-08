​В СКР не будут возбуждать уголовное дело о пытках иеговистов в Сургуте

Заявления представителей запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» о пытках в следственном отделении Сургута не выльются в уголовное дело. Об этом Znak.com сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

«У меня на руках имеется письменный ответ от Следственного комитета о том, что проверка процессуальная завершена. По ее результатам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи отсутствием состава преступления в действиях сотрудников правоохранительных органов», — цитирует омбудсмена издание. Стребкова добавила, что отправила запрос в прокуратуру Югры, в котором попросила проверить законность и обоснованность отказа СКР возбуждать дело.

27 марта пресс-служба СУ СКР по Югре озвучила предварительные результаты проверки заявлений представителей организации «Свидетели Иеговы» о пытках. По данным ведомства, травмы заявителями были получены при оказании сопротивления при задержании. Также там считают, что «действия участников МРО «Свидетели Иеговы в г. Сургут» по распространению информации о нарушении их прав и применении насилия являются попыткой воздействия на следствие и направлены на дискредитацию правоохранительных органов». На следующий день защита иеговистов Сургута собрала пресс-конференцию, на которой подвергла критике позицию СКР.

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