​Сургутский перевозчик извинился перед девочкой-инвалидом, которую высадил из автобуса кондуктор

Директор ООО «Центр» Андрей Лупеев извинился перед девочкой-инвалидом, которую 1 апреля высадили из автобуса №45, потому что кондуктор не смог найти сдачи со 100 рублей. Об этом сегодня сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Директор ООО «Центр» Андрей Лупеев лично принес извинения матери Галине Коваленко за случившееся. На предприятии был проведен инструктаж по соблюдению правил перевозки несовершеннолетних. Лупеев отметил, что Галина Коваленко никаких претензий к перевозчику не имеет, и против увольнений или других штрафных санкций к работникам предприятия из-за инцидента», — сообщается в посте в паблике мэрии во «ВКонтакте».

Отмечается также, что извинения были принесены в рамках встречи чиновников с перевозчиком, которая состоялась по поручению главы города Вадима Шувалова. Ранее градоначальник отмечал, что это не единственный инцидент, произошедший в автобусах этого предприятия. При возникновении конфликтных ситуаций на маршрутах № 45, 47, 51, 52, 114 рекомендуют обращаться в диспетчерскую: +7 (3462) 55-56-83.