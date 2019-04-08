​Следователи рассказали об обстоятельствах гибели 3-летнего ребенка на водоеме в Сургутском районе

Трехлетний мальчик, утонувший вечером 6 апреля в Сургутком районе, съехал в водоем на аргамаке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

«По предварительным данным, ребенок находился во дворе дома под присмотром матери. Еще двое детей шести лет и шести месяцев находились в помещении. Когда младенец заплакал, женщина на несколько минут забежала в дом, в это время трехлетний мальчик спустился на аргамаке к находящейся неподалеку речке и провалился под лед», — рассказали в ведомстве, уточнив, что трагедия произошла на территории традиционного природопользования.

По факту происшествия проводится процессуальная проверка.

Жителей округа просят быть внимательнее: нахождение на льду водоемов является риском, особенно в весенний и осенний сезоны.