Полицейские рассказали, за что житель Сургута побил подростка

На днях мы писали, что в Сургуте разыскивают мужчину, который побил подростка на улице Привокзальная. Школьник, якобы, получил серьезные травмы.

В городском паблике «К-Информ», пользователь, представившаяся матерью пострадавшего, сообщила, что мужчина сломал ребенку нос: «На данном видео мужчина сломал нос моему сыну, который шел с другом со школы. Мальчишки никого никогда не обижают, воспитанные. Мужчина начал делать замечания, что они играют снежками. После чего ударил обоих. Это возмутительно, чтобы взрослый мужик поднимал руку на детей».

В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту ответили, что мужчину нашли, проверка продолжается и полицейские ждут результаты судебно-медицинской экспертизы.

По словам мужчины, он шел в сад за дочерью, а группа подростков кидала снежки в лужу. Мальчики обрызгали сургутянина, на что тот сделал замечание и пошел дальше. На обратном пути, когда мужчина уже шел с дочерью, подростки снова начали кидать снежки в лужу. Мужчина вновь сделал замечание. Дети все время огрызались. Тогда он подошел к одному из них и встряхнул. Пострадавший подросток решил вступиться за друга, и ударил мужчину в нос. Сургутянин разозлился и ударил в ответ.