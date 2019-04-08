В субботу, 6 апреля, в Лянторе утонул 3-летний ребенок. Трагедия произошла на озере в районе угодий, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.
Обстоятельства происшествия не уточняются. В пресс-службе ОМВД Сургутского района отметили, что материалы дела переданы в Следственный комитет. Представитель СУ СКР по Югре недоступен для звонка.
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