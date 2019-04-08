​В Сургуте организуют 17 площадок для написания «Тотального диктанта»

В Сургуте написать «Тотальный диктант» можно будет на 17 площадках, среди которых традиционно — СИА-ПРЕСС ЦЕНТР. Узнать весь список площадок можно на сайте акции. Регистрация участников уже началась. Состоится мероприятие 13 апреля в 13.00.

«Будут организованы 17 площадок: традиционно это библиотеки, школы, СурГУ и СурГПУ, а также ТРЦ «Аура» и даже аэропорт — все они перечислены на сайте «Тотального диктанта». Стоит зарегистрироваться заранее, если хотите попасть на какую-то определённую площадку. Кстати, аэропорт Сургута обещает отличникам экскурсию по территории и возможность посидеть в кабинах настоящего самолёта и вертолёта. А для тех, кто готовится к диктанту основательно, в библиотеке им. А.С. Пушкина уже идут курсы «Русский по средам», бесплатные, как и сам диктант», — сообщил на своей странице в соцсети глава города Вадим Шувалов.

На территории России «Тотальный диктант» напишут жители 772 населенных пунктов, в мире —340 городов 79 стран.