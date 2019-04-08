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​Сургутяне выбрали дизайн мусорных урн

Фото: vk.com/public126576411
Фото: vk.com/public126576411

На странице главы Сургута Вадима Шувалова в соцсети завершилось голосование за дизайн мусорных урн, которые планируют установить в городе летом. Большинство голосов (51,2%) отдано за первый вариант — темную конструкцию с крышкой. Всего в опросе приняли участие 2 392 человека.

Стоит отметить, что предложенное голосование вызвало живую дискуссию среди подписчиков градоначальника. В комментариях к посту люди предлагали свои варианты дизайна мусорок и мечтали о том, как было бы прекрасно, если бы у города был свой стиль. Некоторые просили чаще убирать мусор из уже установленных урн.

Выбрать дизайн урн горожанам Вадим Шувалов предложил 4 апреля. «Всего мы планируем закупить 300 урн, на улицах города они появятся ориентировочно в июне», — пообещал глава города.


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Сегодня в 09:17, просмотров: 374, комментариев: 8


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 09:22
Теперь заживем!
Швондер
не нравится
Сегодня в 09:44
Глава, слабО разблочить в к?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 09:56
Это конечно проще чем стильные остановочные комплексы установить, но мусорки тоже вроде не первый год пытаются стильными сделать.
Швондер
не нравится
Сегодня в 09:59
Не скажите, вон им Лады Весты купили - какие стильные
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:05
Лады Весты надо желтые покупать, чтоб как у Путина. Если нет, то деньги на ветер.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:03
Вау. А почему мусорка на фото такая серая. В желтый цвет надо покрасить.
sst
не нравится
Сегодня в 12:31
а зачем засранцам урны....хоть 500 шт установи....менталитет такой где живем там и .....
Александр Сергей Б
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Сегодня в 12:51
Будут с ладой путать

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