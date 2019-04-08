​Сургутяне выбрали дизайн мусорных урн

На странице главы Сургута Вадима Шувалова в соцсети завершилось голосование за дизайн мусорных урн, которые планируют установить в городе летом. Большинство голосов (51,2%) отдано за первый вариант — темную конструкцию с крышкой. Всего в опросе приняли участие 2 392 человека.

Стоит отметить, что предложенное голосование вызвало живую дискуссию среди подписчиков градоначальника. В комментариях к посту люди предлагали свои варианты дизайна мусорок и мечтали о том, как было бы прекрасно, если бы у города был свой стиль. Некоторые просили чаще убирать мусор из уже установленных урн.

Выбрать дизайн урн горожанам Вадим Шувалов предложил 4 апреля. «Всего мы планируем закупить 300 урн, на улицах города они появятся ориентировочно в июне», — пообещал глава города.