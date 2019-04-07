Бывшие узники концлагеря Дахау вступились за сургутских «Свидетелей Иеговых»

Члены международной организации «Сообщество лагеря Дахау» обратились к российскому президенту Владимиру Путину и генеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой повлиять на ситуацию с преследованиями и пытками в России членов организации «Свидетели Иеговы», которая объявлена в стране экстремистской. Об этом сообщает Znak.com. В своем обращении бывшие узники в качестве примера привели события в Сургуте, где в феврале этого года местные силовики устроили облавы на членов местной общины «Свидетелей».

«Сотни свидетелей Иеговы были среди жертв нацистов в концентрационном лагере Дахау… Некоторые из свидетелей Иеговы в России на сегодняшний день находятся в тюрьмах, верующие в Сургуте подверглись пыткам со стороны правоохранительных органов. Над многими из свидетелей Иеговы постоянно висит угроза уголовного преследования», — приводит издание цитату из письма бывших узников.

Напомним, в середине февраля членов сургутской общины «Свидетелей Иеговых» задержала полиция по обвинению в участии в экстремистской организации. Позднее иеговисты заявили, что к ним применялись пытки в здании СКР в Сургуте.