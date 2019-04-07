В Сургуте разыскивают мужчину избившего школьника

В Сургуте сотрудники уголовного розыска ищут мужчину, который на днях избил школьника сообщает городской паблик «К-Информ». Инцидент произошел рядом с домом на улице Привокзальная 20/1. По словам очевидцев, которым удалось записать видео, вместе с мужчиной находилась его дочь. Школьник, получил серьезные травмы. Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто узнал мужчину, сообщить в полицию.