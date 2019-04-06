Минкультуры предлагает разрешить продавать алкоголь в любом учреждении культуры

Министерство культуры России выступило с предложением внести поправки в так называемый закон "об алкоголе". В ведомстве считают, что продавать алкогольную продукцию необходимо разрешить во всех учреждениях культуры, как это было до 2016 года.

На данный момент купить горячительное можно в концертных и театральных залах, а также в парках. Такие ограничения Минкультуры считает необоснованными.