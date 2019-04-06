Психически нездоровый сургутянин выпрыгнул из окна поликлиники

Сегодня из окна второго этажа поликлиники на Набережном проспекте, 39, выпрыгнул восемнадцатилетний пациент.
Как сообщает местный паблик kinform, молодой человек страдает психическим заболеванием. В этот день он был на приеме у уролога. Когда врач вышел из кабинета, парень выпрыгнул в окно.
Сургутянина с травмой головы госпитализировали в больницу.
Украинские традиции в Сургуте. Председатель Украинского культурного центра Олеся Пухальская и Заслуженная артистка Украины Богдана Павлишин // ONLINE 9 апреля в 16.00