Сургутские инженеры создали обнимающегося робота Бэймакса

Разработчики из ЦДО «Образовательная экспедиция» создали обнимающегося обучающего робота Бэймакса. Свою кибермедицинскую разработку инженеры назвали в честь персонажа из мультфильма «Город героев».

Робот работает с учениками 4–11 классов. Когда к нему приближается человек, он здоровается и предлагает обняться. В процессе измеряет температуру тела, пульс и другие показатели. Данные Бэймакс отправляет на компьютер.

Планируется, что робот в будущем сможет распознавать лица.

Фото: vk.com/expedition2edu