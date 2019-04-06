Жителям 13 банкротящихся дачных кооперативов в Сургуте нужно успеть приватизировать участки

Накануне администрация Сургута сообщила, что в отношении 13 дачных кооперативов начата процедура банкротства. Это ПCОК № 6 «Витамин», СНТ № 49 «Черемушки», ПСДК «Сосновый бор № 51», СПК «Север-1», ТСН «Рассвет-60», ДПК № 39 «Пищевик», ПКС «Крылья Сургута», ТСН № 43 «Полимер», СТСН «Кедровый бор», ПСОК «Березовое», СОТ «Монтажник-40», СП СТ «Энергостроитель» и СОТ-1 «Ручеек».

Чиновники рекомендуют членам указанных кооперативов оформить участки в собсвенность. Сделать это можно бесплатно через МФЦ Сургута. Срок бесплатной приватизации - до 31.12.2020.