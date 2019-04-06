Помидорки не было! Сургутские родители не верят фотографиям порций в школьных столовых

Сургутские родители в соцсетях сообщают о том, что фотографии еды для учеников, которые публикуются с 1 апреля на сайтах школ, "приукрашены".

Кому-то дети сообщили, что в реальной порции в отличие от фото на сайте учреждения не доставало того или иного компонента, кому-то - что порции в разы меньше, а еда холодная.

"Я вчера тоже дочери показала. Она говорит: да, все это давали, только половину куска хлеба, а на фото аж два! Ребенок врет, наверное", - пишет сургутянка А. Иванова.

"Зашли на сайт 45 школы. Сын сразу сказал: полную тарелку очень редко накладывают. Мясо тем более. И вообще холодное почти всегда", - рассказывает Н. Коптева.

"Ребенку сегодня показала то самое фото с сайта школы. Спрашиваю: все так и было вкусно ли? А ребенок говорит: помидорки не было!" - делится Т. Филипович.

Стоит отметить, что среди родителей нашлись и те, кто инициативу поддержал и школьным меню доволен. Так, например, сургутянка А. Степанова сообщила, что ее сыну еда нравится.