​Известный сургутянин Владимир Браташов отпраздновал 70-летний юбилей

Экс-заместитель главы Сургута Владимир Браташов сегодня празднует 70-летний юбилей. Больше пятнадцати лет он отвечал за важнейшие сферы городской жизни: ЖКХ, транспорт и эксплуатацию дорог, учет и распределение жилья, природопользование и экологию.

Сейчас Владимир Браташов руководит проектом «Экспедиция Великие реки России от истока до устья» — путешествует по стране и исследует проблемы водоемов в центральной части России. Отметим, Браташов более 20 лет профессионально работал в экспедициях.

В последний раз экс-замглавы приезжал в Сургут год назад вместе с бывшим мэром города, депутатом Госдумы Александром Сидоровым, чтобы проследить за ситуацией с ботаническим садом.