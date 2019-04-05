​В Суруте рядом с ТРЦ «Аура» произошел пожар

В Сургуте рядом с торгово-развлекательным центром «Аура» произошел пожар. Информация об этом появилась в городском сообществе «К-Информ». По словам очевидцев, возгорание произошло в жилом доме, расположенном по адресу Тюменский тракт, 6/1.

Автор видео отмечает, что экстренные службы на месте, однако заехать во двор дома не смогли и вынуждены были добираться до места происшествия пешком.

Напомним, ранее портал siapress.ru сообщал, что пожарные Сургута жаловались на труднодоступность проезда во многих кварталах города.

«Почти каждый выезд пожарной охраны сталкивается с тем, что проезд невозможен, потому что он заставлен личным транспортом. В таких случаях приходится продвигаться на малом ходу, чтобы не зацепить машины собственников, или добираться до места происшествия пешком», — заявлял замначальника ФГКУ «1 ОФПС» по Югре Анатолий Белоус.