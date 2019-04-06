Сургутянка набрала 100 баллов на досрочном ЕГЭ по литературе

Сургутянка Анна Шуневич — выпускница школы № 38 в 2015 году, набрала 100 баллов по литературе на досрочном этапе сдачи Единого государственного экзамена.

Основные дни досрочного периода сдачи ЕГЭ прошли с 20 марта по 3 апреля. Тем кто не успел сдать экзамен можно в резервные дни – 8 и 10 апреля.

Всего в досрочный период в этом году ЕГЭ планируют сдать 326 человек, из них 309 выпускников прошлых лет.

В основной период проведения экзамена с 27 мая по 1 июля в Югре будут сдавать ЕГЭ более 10,4 тысяч выпускников.