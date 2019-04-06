Сургутянин украл с карты пенсионера 22 тысячи рублей

Сургутянин 1981 года рождения, ранее привлекавшийся за грабеж, обокрал знакомого 65- летнего пенсионера.

Вор был в гостях у потерпевшего. Тот попросил приятеля сходить в магазин и дал ему свою банковскую карту и пин-код. Мужчина выполнил просьбу пенсионера, вернулся и отдал ему карту. Но потом, воспользовавшись моментом, незаметно стянул карту и под предлогом очередного похода в магазин ушел. В ближайшем банкомате снял 22 тысячи рублей. Вернулся и также незаметно положил карту на место.

Вору грозит пять лет лишения свободы.