Луж не будет: в Сургуте реконструируют проезд у школы № 29

В Сургуте между школой № 29 и детским садом «Яблонька» реконструируют проезд. Об этом сообщил депутат городской думы Богдан Гужва, к чьему избирательному округу относится эта территория.

Народный избранник сообщил, что необходимость в реконструкции появилась уже давно, так как проезд не первый год затапливает талой водой, образуется лужа глубиной более 50 см, что мешает автомобилистам и пешеходам.

«Разработана проектная документация по реконструкции проезда. Определен подрядчик — строительная компания «Ювис», который будет заниматься реконструкцией проезда. Согласно утвержденному проекту запланированы инженерные системы водоотведения воды в виде лотков и ливневой канализации, тротуар, благоустройство территории», — рассказал Гужва.

Уже в этом месяце начнутся подготовительные работы, в мае запланировано обустройство проезда, а за летний период в соответствии с графиком должны быть выполнены работы по обустройству проезда.

Фото: vk.com/bguzhva