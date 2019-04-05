Власти Сургута хотят узнать мнение жителей об уровне коррупции в городе

Администрация Сургута заказала социологическое исследование об отношении жителей к коррупции в городе. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. За исследование «под ключ» на тему «Уровень коррупции в городе Сургуте в общественном мнении сургутян» чиновники готовы отдать 291 тысячу рублей.

Согласно техническому заданию, исполнитель обязан провести массовый опрос по анкете, состоящей из 40-70 вопросов. Подрядчик должен опросить 500 человек из разных социальных групп, при этом интервью нужно записывать на диктофон. Итогом исследования должен стать аналитический отчет с общими выводами об отношении сургутян к коррупции в городе.

Исследование должно быть проведено до 30 августа. Заявки будут приниматься до 18 апреля, а результат конкурса станет известен 22 апреля.