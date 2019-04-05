​Сургут стал лидером среди городов страны по качеству уличного оборудования

Финансовый университет при правительстве РФ назвал Сургут лучшим городом страны по качеству уличного оборудования (фонарей, пешеходных переходов, дорожной разметки). В исследовании приняли участие жители 78 городов России, которые отвечали на вопросы о качестве работы дорожных служб, их мнении об общественном транспорте, дорожном движении в родном городе и так далее.

«У нас люди питаются мифами, в информационном поле их очень много. Например, существует миф о том, что все дороги – убиты, и с каждым годом они разрушаются сильнее. Мы показываем, что на самом деле все по-другому. И не только с точки зрения данных Росстата по количеству аварийного дорожного фонда, но и по данным самих людей», – рассказал руководитель проекта Алексей Зубец.