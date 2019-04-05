​Сургутянка, угодившая под колеса Toyota, переходила дорогу на «красный»

55-летняя жительница Сургута, которая утром в четверг, 4 апреля, попала под колеса автомобиля Toyota, переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сегодня сообщает отделение пропаганды УГИБДД Югры.

Авария произошла около семи утра на регулируемом перекрестке улиц Мира и Маяковского. Пострадавшая с травмами госпитализирована в травмцентр.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.