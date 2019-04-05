Проверяем, начали ли школы Сургута выкладывать фотографии детского меню на день

Директор департамента образования Анна Томазова на минувших каникулах сообщила, что с 1 апреля на сайтах школ Сургута и детских садов можно будет смотреть, что будут подавать на завтрак или обед в школьных столовых в тот или иной день.

На дворе 5 апреля. Проверим, как выполнили указание образовательные учреждения.

Школа № 24

В новостной ленте пусто. Необходимую информацию корреспондент с помощью замдиректора по ВВВР Елены Николенко нашел в разделе «Родителям» — «Охрана здоровья обучающихся» — «Организация питания». Нам объяснили, что по указу с депорбразования именно там и должны находиться фотографии еды.

Школа №5

Это единственное учреждение из нашей выборки, которое позаботилось об удобстве поиска меню школьной столовой. «Меню дня» вынесено в отдельную строку раздела «Родителям». Все просто и понятно.

Школа №13 (Сургутская технологическая школа)

Информация о питании явно обновляется не так скоро, как хотелось бы. Нет ни сегодняшнего меню, ни вчерашнего.





Школа №18

Информация выкладывается своевременно в разделе «Родителям» — «Охрана здоровья обучающихся» — «Организация питания».

Школа №20

Информация выкладывается своевременно в разделе «Родителям» — «Охрана здоровья обучающихся» — «Организация питания» — «Меню учащегося». На главной странице в разделе «Объявления» имеется прямая ссылка.

Школа №31

Школа своевременно публикует фото еды из столовой в новостной ленте.

Школа №45

Выкладывает меню на день и в новостной ленте, и в разделе «Родителям» — «Охрана здоровья обучающихся» — «Организация питания».

Детские сады

Мы проверили три детских сада: «Югорка», «Волчок» и «Журавушка». Каждое учреждение выкладывает фотографии еды своевременно.









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