​В Сургутском районе нетрезвый мужчина побил школьницу за то, что она смеялась над ним и снимала на планшет

Полицейские Сургутского района задержали 64-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении побоев несовершеннолетней и повреждении чужого имущества.

Инцидент произошел в поселке Белый Яр. Заявление в полицию написала мать 11-летней пострадавшей школьницы. По словам заявительницы, ее дочь ударил злоумышленник и разбил планшет. Вскоре подозреваемый был задержан — мужчина был нетрезв и имел неопрятный внешний вид.

«Он пояснил, что неизвестные девочки снимали его на планшет и издевались над ним. Разозлившись, он ударил одну из девочек и выбросил ее планшет. Несовершеннолетняя очень испугалась и рассказала маме», — сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

Задержанному назначен штраф — одну тысячу рублей ему придется заплатить за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Решение по других административным делам еще не приняты.